Moraes aprova parcialmente o aumento do IOF; entenda

Moraes havia tentado intermediar uma conciliação entre os Poderes, mas a tentativa fracassou. Com isso, ele suspendeu a decisão do Congresso temporariamente no início do mês, mas voltou atrás no dia 16 de julho, mantendo o veto ao “risco sacado” e liberando o restante do decreto.

Governo aposta em aumento do IOF para fechar contas

O Ministério da Fazenda justificou o aumento como uma medida necessária para cumprir as metas fiscais de 2025. Segundo o ministro Fernando Haddad, a alta do IOF atingiria principalmente os mais ricos, enquanto cortes de despesas comprometeriam programas sociais.

O Congresso, por outro lado, criticou duramente a proposta. Parlamentares argumentaram que o aumento de impostos penaliza o setor produtivo e a classe média. O presidente da Câmara, Hugo Motta, chegou a publicar vídeos nas redes sociais defendendo a derrubada da medida: “Capitão que vê o barco indo para o iceberg e não avisa, não é leal, é cúmplice”, disparou. Além do IOF, o governo também planeja taxar em 5% investimentos hoje isentos, como LCIs e LCAs. A medida, no entanto, também enfrenta resistência no Congresso. Economistas alertam para o impacto da paralisia legislativa nas contas públicas.