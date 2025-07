Notas de falecimentos | 17/07/2025

Sra. Maria Neusa Peron da Silva

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 90 anos, filha dos finados Sr. Guilherme Peron e da Sra. Izabel Rosino Peron, era viúva do Sr. Gentil Cleto da Silva; deixa os filhos: Osmir Pedro Cleto da Silva, casado com a Sra. Marizete Aparecida Zambon Cleto da Silva; Isabel Teresa Cleto da Silva; Edna Cleto da Silva, casada com o Sr. Patric Eduardo Kohlmann e Joelma Cleto da Silva Cassamassimo, casada com o Sr. Ricardo Eugenio Cassamassimo. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h30 do Velório realizado na Paróquia São Pedro, sito à Av. Francisco de Souza, 607, bairro Jardim São Luiz (Algodoal), para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Maria Gomes Ribeiro

Faleceu dia 15/07/2025 na cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade e era filha do Sr. Miguel Gomes Bega e da Sra. Helena Marques Bega, falecidos. Deixa os filhos: Osmar Gomes Ribeiro casado com Irene da Costa Ribeiro, Ademir Gomes Ribeiro casado com Vera Cristina Benigna Santos Ribeiro, Helena Maria Gomes Ribeiro casada com Dernivaldo de Oliveira, Valdemir Gomes Ribeiro casado com Maria Auxiliadora Pinho Ribeiro. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/07/2025 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala B, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Maria das Dores Salvador Pires

Faleceu dia 16/07/2025 na cidade de Piracicaba, aos 81 anos de idade e era viúva do Sr. Euclides Pinto Pires. Era filha do Sr. Elizeu Antonio Salvador e da Sra. Jenoefa Sturion, falecidos. Deixa sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Saltinho, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.