As origens da Caterpillar em Piracicaba

No livro que escreveu sobre os governos do ex prefeito Adilson Maluf, do MDB, a jornalista Regina Machado Leão destacou como evoluiu o processo de industrialização no interior do Estado de São Paulo e como o então prefeito soube ler adequadamente aquele momento. “A partir daquela época, o capitalismo paulista comandou a transferência da indústria pesada da metrópole para o interior e Piracicaba foi uma das cidades beneficiadas.” E ele virou a chave da industrialização em nossa cidade.

Apesar de estarmos vivendo um momento recessivo naquele período, o interior de São Paulo, entre eles as cidades de Piracicaba, Campinas, Sorocaba e Limeira, tiveram avanços econômicos aportando empresas como a Caterpillar, Phillips e White Martins, entre outras, que foram instaladas na Unileste.

A década de 1970, o Programa Nacional do Álcool (Proálcool) foi importante para o crescimento econômico de Piracicaba, uma vez que possuía enormes lavouras canavieiras e indústrias do setor sucroalcooleiro. Essa estratégia política buscou a produção do etanol (álcool combustível) em larga escala, pois o preço da gasolina estava em alta devido ao choque do petróleo. Para maximizar o complexo canavieiro, fez-se necessário atrair novas indústrias, por meio de implantação de distritos industriais.