XV de Piracicaba perde para a Ponte Preta em jogo-treino

O XV de Piracicaba realizou um jogo-treino na última terça-feira (15), contra a Ponte Preta, no CT do Jardim Eulina, em Campinas. A atividade, que visava dar ritmo aos atletas com menor tempo de jogo e aos que não atuaram na vitória por 1 a 0 sobre o Paulista de Jundiaí, no último sábado (12), terminou com vitória de 3 a 0 para os donos da casa.

VEJA MAIS:



Os gols da Macaca foram marcados pelo zagueiro Vicente Concha e pelo vo-lante Luiz Felipe no primeiro tempo, com o meio-campista Miguel fechando o placar na etapa final.