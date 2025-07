Israel bombardeia Síria e acirra tensão da guerra; entenda

Israel intensificou nesta quarta-feira (16) sua ofensiva militar na Síria, atingindo diretamente o portão de entrada do quartel-general das Forças Armadas sírias em Damasco. A ação marca o terceiro dia consecutivo de bombardeios no território sírio e eleva a tensão em meio aos confrontos entre combatentes drusos e forças do governo, no sul do país.

O Ministério da Defesa da Síria foi diretamente atingido por ao menos dois drones, segundo fontes ligadas à pasta. As autoridades locais se abrigaram em porões do prédio durante a ofensiva. A emissora estatal Elekhbariya informou que dois civis ficaram feridos. Do lado israelense, os militares afirmaram que “atingiram o portão de entrada do complexo militar do regime sírio” e que estão monitorando continuamente as ações do governo contra os civis drusos.

No mesmo dia, a cidade de Sweida voltou a ser palco de intensos combates, anulando uma trégua anunciada na noite anterior. Relatos apontam que a cidade e os vilarejos próximos foram alvos de artilharia pesada e disparos de morteiros durante toda a quarta-feira.

O conflito, inicialmente entre milícias drusas e grupos armados beduínos, escalou com a entrada das forças do governo sírio na região na segunda-feira. Em vez de conter os confrontos, a presença militar estatal inflamou a crise, gerando choques diretos com as forças drusas.

População sob medo e apagões