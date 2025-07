Olimpíada da Melhor Idade será realizada em outubro

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, promoveu na última segunda-feira, 14/07, uma reunião com coordenadores de grupos da terceira idade do município sobre a realização da Olimpíada Municipal da Melhor Idade. O encontro ocorreu no auditório do Estádio Municipal Barão da Serra Negra.

De acordo com a professora da Secretaria de Esportes Renata Ganciar, a reunião teve o objetivo de esclarecer detalhes sobre o regulamento da Olimpíada. “Os coordenadores tiraram dúvidas sobre o documento, modalidades e outros assuntos relacionados ao evento” explicou. “Queremos promover a congregação dos grupos com a prática do esporte e o convivo entre os participantes” disse Roger Carneiro, secretário municipal de Esportes.