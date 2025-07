Automatize tarefas do dia a dia com estas ferramentas

Nos tópicos abaixo, nós vamos apresentar soluções digitais para agilizar tarefas comuns do dia a dia, como a edição de documentos, a leitura de e-mails e a criação de listas de afazeres. São dicas simples, entre aplicativos, softwares e sites, todas com o objetivo de “liberar” mais tempo para o que importa.

Você sabia que 6 em cada 10 pessoas afirmam não ter tempo hábil para executar todas as tarefas do cotidiano? Entre funções profissionais, cuidados com a casa, socialização e lazer, um dia de “só” 24 horas não parece ser o suficiente! A solução? Recorrer a alternativas tecnológicas de automatização.

Dentre as possibilidades das inteligências artificiais, algumas das que chamam mais a atenção são as relacionadas à automatização de tarefas. Isso é especialmente valioso no dia a dia dos trabalhadores.

Organizar melhor o tempo e conseguir realizar mais tarefas ao longo do dia é um desafio comum — e, com tantas distrações digitais, a produtividade pode facilmente escapar. Felizmente, hoje existem ferramentas simples e acessíveis que ajudam a otimizar o trabalho, automatizar processos e evitar desperdício de tempo com tarefas repetitivas.

De recursos para converter documentos em poucos cliques a aplicativos de organização e inteligência artificial, essas soluções estão transformando a forma como lidamos com as demandas diárias. E o melhor: muitas delas funcionam direto no navegador ou no celular, sem complicação.

Confira a seguir cinco ferramentas práticas que vão ajudar a turbinar sua produtividade no dia a dia, inclusive com opções que você pode começar a usar agora mesmo, sem custo.

1. Assistentes com funções de inteligência artificial