Notas de falecimentos | 16/07/2025

Sra. Alice de Lima Nascimento

Faleceu dia 15/07/2025 na cidade de Piracicaba aos 82 anos de idade e era viúva do Sr. Orlando Franco do Nascimento. Era filha do Sr. Joaquim Pereira de Lima e da Sra. Maria Cordolina da Conceição, falecidos. Deixa os filhos: Aparecido de Lima do Nascimento casado com Hosana Moraes do Nascimento, Joaquim Aparecido do Nascimento casado com Salete , Aparecida do Nascimento de Lima casada com José Felix de Lima, Agnaldo de Lima do Nascimento casado com Tatiana do Nascimento, Elisabeth Pereira do Nascimento casada com Roberto Gomes da Silva. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Amil Conceição de Barros

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 88 anos, filho dos finados Sr. Hildebrando Ivo de Barros e da Sra. Antonia Conceição de Barros, era casado com a Sra. Maria Dolores Alves de Barros; deixa as filhas: Claudia Maria de Barros Odas, casada com o Sr. Uriel Frederico Odas e Andrea Alves de Barros. Deixa irmãos, cunhadas, sobrinho, os netos Gustavo de Barros Odas; Luisa de Barros Odas e Lui Eduardo Nascimento Junior, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Aurea Maria Penatti

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 78 anos, filha dos finados Sr. Paulo Penatti e da Sra. Helena Parreira Penatti; deixa os filhos: Carlos Fernando Penatti Marques; Maria da Graça Penatti Marques, falecida e Marcos Penatti Marques. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.