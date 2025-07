XV abre venda de ingressos para jogo contra o São Bento

Com 11 pontos conquistados até o momento, a equipe de Moisés Egert está a um passo da classificação. O Primavera, atualmente quinto colocado, está com quatro pontos conquistados. Vale lembrar que para se classificar para a próxima fase precisa estar no G4.

Como adquirir o ingresso

Os ingressos para a partida estarão disponíveis para venda na secretaria do clube nesta terça-feira (15), quarta-feira (16) e quinta-feira (17), das 9h às 17h30. No dia do jogo as bilheterias 1, 2 e 6, funcionando até as 20h45. A bilheteria 3 será exclusivamente para os visitantes. Também é possível adquirir os ingressos online pelo site totalticket.com.br.

Saiba os valores de cada setor

O Setor 2 – Unimed (Arquibancada Cativa) estará disponível por R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia), com entrada pelo portão 2, na Rua Silva Jardim. Já o Setor 1 – Pavinc (Cadeiras Laterais Pretas) custará R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia), acessível pelo portão 1, também na Rua Silva Jardim. Para a Arquibancada Geral (Setores 5 e 6 – Aversa), os ingressos sairão por R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia), com entrada pelo portão 6, na Avenida Independência. O Setor 4, destinado aos torcedores rivais, terá o mesmo valor dos setores gerais (R$ 30,00 inteira e R$ 15,00 meia), com acesso pelo portão 3, na Rua Moraes Barros.