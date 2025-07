Notas de falecimentos | 15/07/2025

Sra. Adalise Baesteiro Sanches

Faleceu dia 13/07/2025 na cidade de Piracicaba aos 94 anos de idade e era viúva do Sr. Manoel Sanches Bueno. Era filha do Sr. José Baesteiro Filho e da Sra. Paschoalina Juliano, falecidos. Deixa os filhos: Maria Araci Sanches Duarte, Maria Clara Sanches, Maria Bernadete Sanches Baesteiro, Heleno Sanches Baesteiro, Vanderlei Sanches Baesteiro, Everaldo Sanches Baesteiro, Claudia Maria Aparecida Carrone, Flavia Maria Sanches Baesteiro Carrone, Leda Maria Sanches de Moraes, (Falecidos - Jose maria Baesteiro, Frei Francisco Sanches Baesteiro, Maria Ines Sanches Silva, Antonio Claudio Sanches, Maria Antonia Baesteiro Baldesin). Deixa netos, bisnetos, genros, noras, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 14/07/202 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 04 , seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Almira Vieira Porto

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 99 anos, filha dos finados Sr. Jorge Vieira Porto e da Sra. Maria de Jesus; deixa os filhos: Gilson Inacio Pereira, casado com a Sra. Marlene Inacio Pereira; Evani Inacio Pereira; Manuel Inacio Pereira, casado com a Sra. Fabiana Inacio Pereira; Osorino Inacio Pereira, falecido, deixando viúva a Sra. Zilda Inacio Pereira e José Inacio Pereira, falecido, deixando viúva a Sra. Eudes Inacio Pereira. Deixa irmão, sobrinhos, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Jovem - Anderson Leandro Gonçalves Vieira

Faleceu dia 13/07/2025 na cidade de Piracicaba, aos 31 anos de idade. Era filho do Sr. Ismael Aparecido Vieira, falecido e da Sra. Dolores Gonçalves Vieira. Deixa a filha: Katharyna, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 14/07/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.



Sra. Antonieta Severina de Padua

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 86 anos, filha dos finados Sr. Augusto Severino e da Sra. Rita Severina, era viúva do Sr. Esmeraldo de Padua; deixa os filhos: Pedro Reinaldo de Padua, casado com a Sra. Eliana Bernardo de Padua e Carlos Roberto de Padua. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.