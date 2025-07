Notas de falecimentos | 12/07/2025

Engenheiro Civil: Sr. Adalberto Ferrari

Faleceu ontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho do Sr. Lazaro Ferrari, falecido e da Sra. Aurora Castilha Ferrari; deixa os filhos: José Eduardo Ferrari e Maria Fernanda Ferrari Avelino, casada com o Sr. Roberto Avelino. Deixa os netos: Arthur Ferrari Avelino e Antonio Ferrari Avelino, irmãs, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos.

Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório da Saudade, sala "02", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Antônio Oriani

Faleceu dia 11/07/2025 na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade e era casado com a Sra. Helena Montanari Oriani. Era filho do Sr. Luiz Oriani e da Sra. Philomena Ribeiro de Mello, falecidos. Deixa as filhas: Cristina Aparecida Oriani Pereira casada com Joaõ Luiz Pereira Filho, Silvana de Fatima Oriani Kuhn casada com Venceslau Jorge Kuhn - falecido, Valeria Oriani Bortolazo casada com Fernando José Bortolazo. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 11/07/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velorio Municipal de Vila Rezende – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Antônio Rodrigues Pereira Junior

Faleceu dia 09/07/2025 na cidade de Piracicaba, aos37 anos de idade e era filho do Sr. Antonio Rodrigues Pereira e da Sra. Maria Sueli Genoveze Pereira, falecidos. Deixa a filha: Kauany Victoria da Silva Pereira. Deixa irmãos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 11/07/2025 as 10:00hs no Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.