A escritora, poeta, professora Raquel Delvaje

Fale agora um pouco sobre suas obras publicadas...

Sobre os livros infantis, Gabriel no País dos Pássaros conta a história de um conflito por terras e um bebê que fica sozinho ao ter sua mãe levada por bandidos contratados para dar um susto nela e forçá-la a vender suas terras, enquanto seu pai está na estrada voltando para casa. Em um mundo longe dali, o dos pássaros, está acontecendo uma guerra por poderes e todos os pássaros crianças estão presos em gaiolas, e diante da tristeza do país, devido a um feitiço, os pássaros estão virando pedras. O pássaro rei resolve trazer uma criança para o reino deles, para que possam se alegrar, a partir daí começa toda a aventura do bebê Gabriel, uma história encantadora e de muita aventura. O outro livro, Lhama Perna de Pau, conta a história de uma lhama bebê e seus pais, que trabalham num circo em uma jornada insalubre. Durante a mudança do circo, a lhama bebê cai do caminhão e quebra a pata. O dono do circo leva seu filho para longe da mãe e ela o procura desesperadamente, quando encontra a lhama caída na estrada e cuida dela, enquanto no circo a mãe da lhama inconsolada com a perda do filho cuida do menino e cria um laço. Cada mãe cuidando do filho da outra. Uma história emocionante com um final feliz. Os poemas são de temas variados, marcando momentos da minha vida, são quarenta anos escrevendo e estudando métricas e rimas. E os contos também seguem na linha de momentos, em que escrevo determinados temas, e variando.

Como é o seu processo de criação? Como vem sua inspiração para o desenvolvimento de suas obras?