Copa América começa hoje; Brasil enfrenta Venezuela no domingo

A Copa América feminina, principal competição sul-americana que este ano acontece no Equador, começa nesta sexta-feira (11) com abertura às 21h, quando as donas da casa enfrentam o Uruguai. O Brasil, maior vencedor do torneio com 8 títulos, estreia no domingo (13) contra a Venezuela, também às 21h. A grande final está marcada para o dia 2 de agosto, e os jogos serão transmitidos na TV Brasil e SporTV.

Com 10 seleções divididas em 2 grupos – o Brasil está no Grupo B junto com Bolívia, Colômbia, Paraguai e Venezuela – a competição inicia com confrontos únicos entre as equipes, e as duas melhores de cada grupo avançam para as semifinais, marcadas para os dias 28 e 29 de julho. Já as que ficarem em terceiro se enfrentam para disputar o 5º lugar da competição, com jogo marcado também no dia 28/07. A disputa para o 3º lugar acontece em 1º de agosto, enquanto a grande final será realizada no dia seguinte.

Hegemonia brasileira