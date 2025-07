Notas de falecimentos - 11/07/2025

Sra. Antonia de Toledo Filizzola, Faleceu dia 08/07/2025, nesta cidade, contava 84 anos, filha dos finados Sr. José Duarte de Toledo e da Sra. Benedita Mariana da Silva, era viúva do Sr. Antonio Leonardo Filizzola; deixa as filhas: Eliandra Filizzola Martins, casada com o Sr. Milton Rosti Martins e Eliana Aparecida Filizzola Gomes, casada com o Sr. Valter Francisco Franco Gomes. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Antonio Correa de Campos, Faleceu ontem, nesta cidade, contava 92 anos, filho dos finados Sr. Francisco Correa de Campos e da Sra. Malvina Atayde de Campos, era viúvo da Sra. Irene Correa de Campos; deixa os filhos: Francisco Correa de Campos, casado com a Sra. Judite Costa Barreiros de Campos; Israel Correa de Campos, casado com a Sra. Fernanda Regina Fidelis de Campos; Davi Correa de Campos; Iara Correa de Campos; Marta Correa de Campos Rodrigues, casada com o Sr. Paulo Sergio Rodrigues; Antonio Carlos Correa de Campos, casado com a Sra. Maria da Piedade Coelho Barbosa Campos e Maria Aparecida Correa Campos, viúva do Sr. João Antonio Gomes de Oliveira. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h15 do Velório da Saudade, sala "05", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Benedito Augusto Dias, Faleceu dia 09/07/2025 na cidade de Piracicaba, aos 70 anos de idade e era casado com a Sra. Odete Magrini Dias. Era filho do Sr. Mauro Moreira Dias e da Sra. Benedita Antonia Barbosa, falecidos. Deixa a filha: Antonia Elisangela Dias Ferreira casada com Rubens Lopes Ferreira. Deixa netos, bisneto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/07/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende Sala-01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.