Notas de falecimentos - 09/07/2025

Sra. Lindinalva Aparecida Sales, Faleceu dia 08/07/2025 na cidade de Limeira, aos 63 anos de idade e era viúva do Sr. Valdecir da Silva Sales. Era filha do Sr. João Temoteo de Brito e da Sra. Aurora Temoteo de Brito, falecidos. Deixa os filhos: Elisangela da Silva Sales; Paulo Cesar da Silva Sales; Marcelo da Silva Sales; Marcio da Silva Sales. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Cordeirópolis, seguindo para o Cemitério Municipal. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Geraldo Nilsio de Souza, Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 59 anos, filho do Sr. Alcides Martins de Souza e da Sra. Presilina Fernandes de Souza, falecida. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h30 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Maria Alice Ferraz, Faleceu dia 08/07/2025 na cidade de Piracicaba, aos 88 anos de idade e era viúva do Sr. Renato Amaral Leone. Era filha do Sr. Ricardo Ferraz Pinto e da Sra. Ernestiba Dilio, falecidos. Deixa os filhos: Eva Aparecida Ferraz Leone, Alice Ferraz Leone casada com José Martins, Eliana Leone Rosa casada com Adalberto Rosa, Renato Ferraz Leone casado com Joseane Leone, José Ricardo Leone casado com Patricia Mazzi, Jose Roberto Ferraz de Oliveira. Deixa irmãos, netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 08/07/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Marlene Bandeira Silva, Faleceu dia 07/07/2025 na cidade de Piracicaba, aos 61 anos de idade e era casada com o Sr. José Fernandes da Silva, era filha do Sr. Jovelino Alves Bandeira e da Sra. Ibelina Francisco dos Santos. Deixa os filhos: Marcelo Fernandes da Silva casado com Tania Luisa Bezerra da Silva; Eqsandra Fernandes Bandeira casada com Edvaldo Alves Bandeira; Jeane Fernandes da Silva casada com Ulisses Tondatti Galucci; Clarice Fernandes da Silva casada com Gilmar Rodrigues. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 08/07/2025 as 09:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende sala-03, seguindo para o Cemitério Municipal de São João da Ponte - MG. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Mauro Francisco Carlos Pereira, Faleceu dia 08/07/2025 na cidade de Piracicaba, aos 69 anos de idade e era viúvo da Sra. Maria Inez Pagoto Pereira. Era filho do Sr. Isaias Carlos Pereira e da Sra. Ana Maria Gastardeli, falecidos. Deixa a filha: Daniela Pagoto Pereira casada com Lucas Otavio Marinelli. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.