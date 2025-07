Férias escolares: 8 dicas de atividades para entreter as crianças

A educadora recomenda que a escolha dos títulos leve em conta a adequação à idade da criança: para as menores, livros interativos com histórias curtas sobre o cotidiano, com ilustrações grandes, cores contrastantes. Ana Claudia indica os livros do artista Eric Carle, designer e ilustrador criador de muitos personagens mundialmente famosos e inspiradores na literatura infantil, como "The Very Hungry Caterpillar" (A lagarta Comilona), traduzido para mais de 66 idiomas e que vendeu mais de 50 milhões de cópias. Outros títulos do autor como "The Very Busy Spider", ou "Brown Bear, Brown Bera, What do you see?!" também são muito indicados para os pequenos.

Já para crianças maiores, é possível investir em histórias com começo, meio e fim, contos de fantasia, temas emocionais e valores sociais. Entre as indicações, estão: "Marcelo, Marmelo, Martelo", de Ruth Rocha; "O pequeno príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry"; e "O Menino Maluquinho", de Ziraldo.



7. Visitar parentes e amigos

Encontrar pessoas queridas durante as férias é mais do que uma socialização: é um exercício prático de comunicação afetiva, escuta e construção de vínculos. "Ao interagir com pessoas de diferentes idades e estilos de fala, a criança exercita a adaptação de sua linguagem ao contexto, desenvolve empatia e aprende a respeitar turnos de fala, promovendo habilidades sociais importantes para sua formação," explica diz a diretora pedagógica Larissa Berdu.