Festa do Divino vai até domingo: veja programação

MAIS – No dia 10/07, quinta-feira, às 19h30, haverá jantar, com música ao vivo da banda Acrópolis. E no dia 11/07, sexta-feira, também às 19h30, o jantar ocorrerá com leilão de prendas, queima de fogos de artifício e show da banda União Operária. No sábado, dia 12/07, a programação tem início às 13h, com a Congada de São Benedito, seguida da Congada do Divino Espírito Santo, às 14h; Procissão do Divino Espírito Santo, às 15h; Encontro das Bandeiras e Queima de Fogos, às 16h; Missa do Encontro, com dom Devair e padre Henrique, às 17h, e jantar com show de Luiz Moreira e Perla, a partir das 18h30. No último dia de festa, domingo, 13/07, as atividades iniciam às 9h, com procissão à capela Nossa Senhora Aparecida. Depois, às 10h, tem a missa de encerramento, com o padre Henrique e apresentação da congada. Às 12h, o almoço será ao som de Matheus & Denilson, e o encerramento às 16h. Este ano, os festeiros são Gilmar e Jaqueline Rotta. Mais informações sobre a festa podem ser obtidas com a Irmandade do Divino Espírito Santo (rua Moraes Barros, 58, Centro). Telefone: (19) 3434-9701.