Notas de falecimentos | 08/07/2025

Sra. Etelvina Bravo Balassa, Faleceu dia 04/07/2025, nesta cidade, contava 78 anos, filha dos finados Sr. José Bravo e da Sra. Emilia Zanutto Bravo, era viúva do Sr. Osvaldo Balassa; deixa os filhos: Ana Paula Balassa Bonfatti, casada com o Sr. Alisson Roberto Bonfatti; Carlos Roberto Balassa, casado com a Sra. Roberta Cristina de F. Balassa; Rosemeire Balassa Vargas, casada com o Sr. Ivan Roberto Vargas; Telma Cristina Balassa, casada com o Sr. Daniel; Tania Mara Balassa Crovace, casada com o Sr. Vlader Penteado Crovace; Edvan Carlos Balassa, casado com a Sra. Sueli Francisco Balassa e José Carlos Balassa, casado com a Sra. Ivone Luis de Jesus Balassa. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos.

Seu sepultamento foi realizado dia 05/07/2025, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório Municipal de Tupi, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Geni Cardoso da Silva, Faleceu dia 05/07/2025 na cidade de Piracicaba, aos 83 anos de idade e era viúva do Sr. Jose Inacio. Era filha do Sr. Benedito Cardoso e da Sra. Joana Soares, falecidos. Deixa o filho: Nilson Aparecido da Silva casado com Ana Maria Martins Silva. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 06/07/2025 as 13:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 08, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Hélio Vitti, Faleceu dia 07/07/2025 na cidade de Piracicaba, aos 86 anos de idade e era casado com a Sra. Iraides Forti Vitti. Era filho do Sr. Isaac Vitti e da Sra. Zonia Vitti, falecidos. Deixa os filhos: Neusa Eliana Vitti casada com José Jamil Breviguieri, Deise Arlete Vitti, Helio Nestor Vitti casado com Claudete Cerqueira Vitti, Dirlei Amauri Vitti casado com Tania Regina da Silva Piedade. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.