Mulher é indiciada após jogar ácido no pênis do ex-namorado

Uma mulher de 38 anos foi indiciada por lesão corporal grave após ser apontada como suspeita de lançar uma substância química nas partes íntimas do ex-companheiro durante um encontro ocorrido no dia 9 de junho, em Ponta Grossa, região dos Campos Gerais do Paraná.

O caso foi divulgado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) nesta segunda-feira (7), data em que a vítima, um homem de 36 anos, ainda permanecia hospitalizada. De acordo com o delegado responsável pela investigação, Derick Moura Jorge, o homem sofreu queimaduras químicas de terceiro grau e necrose na área atingida, sendo submetido a cirurgia de retirada de tecido comprometido, com possibilidade de enxerto de pele.