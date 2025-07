Piracicaba tem alerta de geada para esta terça-feira (8)

Piracicaba deve enfrentar uma terça-feira (08) de temperaturas baixas, com possibilidade de geada nas primeiras horas do dia. A previsão indica mínima de 8°C e máxima de 25°C, com tendência de elevação ao longo do dia.

Saiba Mais:

A manhã será de poucas nuvens e vento fraco soprando de sudeste. À tarde, o tempo continua estável, com sol entre poucas nuvens e vento fraco de sul-sudeste. À noite, o céu permanecerá com poucas nuvens, e os ventos seguirão calmos, vindo de sudeste-sul.