Trump defende Bolsonaro, e Lula rebate 'não aceito interferência'

Trump ainda afirmou que "o grande povo brasileiro não vai tolerar o que estão fazendo com seu ex-presidente". "Estarei acompanhando de perto a caça às bruxas contra Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores. O único julgamento que deveria estar acontecendo é o julgamento pelos eleitores do Brasil - chama-se eleição. Deixem o Bolsonaro em paz!", finalizou o presidente norte-americano.

Após a postagem do republicano, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está morando no país americano, afirmou em um story no Instagram que, apesar de "não poder entrar em detalhes", garante que "essa não será a única vez que você vai ouvir o governo dos Estado Unidos falando sobre esse tema da 'perseguição' no Brasil".

Já Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o filho senador, parabenizou tanto o presidente americano, a quem afirmou estar "sempre em defesa da democracia e da liberdade de expressão", quanto o irmão.