Notas de falecimentos - 06/07/2025

Sra Damaris Maria Pereira Guilherme , Faleceu dia 04/07/2025 na cidade de São Bernardo do Campo - SP, aos 82 anos de idade e era viúva do Sr. Benedito Aparecido Guilherme. Era filha do Sr. Jose Luiz Pereira e da Sra. Maria Candida de Jesus, falecidos. Deixa sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 05/07/2025 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 08, seguindo para o Cemiterio Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra Maria Piedade Silva, Faleceu dia 04/07/2025 na cidade de Piracicaba, aos 79 anos de idade e era casada com o Sr. Edson de Carvalho Silva. Era filha do Sr. Adolfo Piedade e da Sra. Guiomar Benta da Silva, falecidos. Deixa as filhas: Edmara Silva Damiani casada com Raul Damiani, Flavia Silva Maruschi casada com Rafael Maruschi Ribeiro e Carolina Silva casada com Victor Daniel Ramos. Deixa netos, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 05/07/2025 na Sala Diamante no Memorial Metropolitano de Piracicaba a partir das 13:00hs até as 16:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Vera Lucia Donghia Cardoso, Faleceu dia 05/07/2025 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade. Era filha do Sr. Carlos Henrique de Macedo Cardoso e da Sra. Maria Donghia Cardoso, falecidos. Deixa os Irmãos: Carlos Henrique Donghia Cardoso casado com Heloisa de Lima Cardoso, Ligia Maria Cardoso Fedeli viúva de Marcelo Fedeli, Otávio Guilherme Donghia Cardoso casado com Maria Cristina P. Cardoso, Mariangela Donghia Cardoso, Teresa Cristina Donghia Cardoso. Deixa sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 05/07/2025 as 15:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala B, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.