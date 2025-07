No Barão: XV empata com o Primavera

O XV de Piracicaba empatou em 1 a 1 com o Primavera nesta sexta-feira (4), no Estádio Barão da Serra Negra. Com o ponto conquistado, o Alvinegro Piracicabano mantém a liderança invicta do grupo na Copa Paulista, enquanto o clube de Indaiatuba segue na segunda colocação. O duelo contou com a presença de 1.456 torcedores, gerando uma renda de R$ 34.475,00.

Como foi o jogo

No primeiro tempo, o Primavera começou melhor, dominando as ações ofensivas e criando perigo ao gol de Carlão. Aos 7 minutos, João Victor arriscou um belo chute que passou muito perto da meta do XV. A partir dos 25 minutos, o time de Moisés Egert pressionou o adversário e teve mais chances de marcar, mas sem levar perigo ao gol de Levy.

O início da segunda etapa foi marcado por um lance infeliz para o XV. Aos cinco minutos, em uma cobrança de falta que resultou em cruzamento na área, o goleiro Carlão falhou ao tentar afastar a bola de soco. A bola, mal espalmada, sobrou para Afonso, que não perdoou e empurrou para o fundo das redes, abrindo o placar para o Primavera.