Notas de falecimentos | 05/07/2025

Sr. Alencar Nastaro, Faleceu dia 04/07/2025 na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade e era casado com a Sra. Emilia Giangrossi Nastaro. Era filho do Sr. Antonio Nastaro e da Sra. Helena Mardegan, falecidos. Deixa os filhos: Beatriz Nastaro; Alencar Nastaro Junior. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 04/07/2025 às 17:00hs as saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala-01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Ana Maria do Nascimento Ferreira dos Santos, Faleceu ontem, nesta cidade, contava 69 anos, filha do Sr. João Ferreira Filho, falecido e da Sra. Geni do Nascimento Ferreira, era casada com o Sr. Agmar Soares dos Santos; deixa a filha: Suellen Ferreira Santos, casada com o Sr. Marcos Jose de Moraes Junior. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Ana Maria Vicente Gil, Faleceu ontem, nesta cidade, contava 65 anos, filha do Sr. Francisco Vicente, falecido e da Sra. Eva Maria Rodrigues, era casada com o Sr. Pedro Fermino Gil; deixa os filhos: Franciele Fernanda Gil, casada com o Sr. Marcio Ramos Pereira e Fernando Alessandro Gil, casado com a Sra. Edneia Aparecida de Toledo. Deixa neta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.