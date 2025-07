Prova do Vestibulinho das Etecs será realizada neste domingo (6)

A prova do Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) será aplicada neste domingo (6), às 13h30, em unidades de ensino de todo o Estado de São Paulo. Os portões dos locais de exame serão abertos às 12h30 e fechados, impreterivelmente, no horário de início da avaliação. O Centro Paula Souza (CPS), autarquia que administra as Etecs, recomenda que o candidato chegue com antecedência para localizar a sala e evitar imprevistos.

Os locais de prova estão disponíveis no site vestibulinho.etec.sp.gov.br. O participante poderá responder à avaliação em até quatro horas. Após o início do exame, é obrigatória a permanência na sala até, no mínimo, as 15h30. A partir desse horário, será permitido deixar o local e levar o caderno de questões.

Para fazer a prova, o candidato deverá apresentar:

Documento de identidade original com foto, em bom estado de conservação;

Caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2, borracha e régua.

Formatos de prova

A estrutura do exame varia de acordo com o tipo de curso escolhido: