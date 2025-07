Jovem piracicabano bate recorde nacional em campeonato de natação

O grande destaque foi o piracicabano Davi Lucas Bezerra, de 12 anos. Ele se consagrou campeão paulista de inverno na prova dos 100m borboleta, categoria Petiz 2. Com o impressionante tempo de 1min07s01, Davi não apenas garantiu o ouro, mas também estabeleceu a melhor marca do Brasil em 2025 para a prova. Além de sua vitória individual, o jovem atleta contribuiu para mais um título ao conquistar o ouro no revezamento 4x50m medley pelo Sesi-SP.

Jovens nadadores revelados pelo Sesi Piracicaba, que integram a equipe do Sesi-SP sob a orientação da treinadora Graziela Moura, conquistaram resultados expressivos no Campeonato Paulista Petiz de Inverno de Natação. O evento ocorreu em Americana, entre os dias 27 e 29 de junho.

Outros atletas do Sesi Piracicaba também se destacaram com medalhas: Laís Gomes da Silva garantiu a prata no revezamento 4x50m livre feminino, e Rafael Giovanni de Oliveira subiu ao pódio com o ouro no revezamento 4x50m livre masculino.

Na classificação geral do campeonato, o Sesi-SP confirmou sua hegemonia ao se tornar heptacampeão estadual. A equipe conquistou o título nas categorias Petiz 1 feminino, Petiz 1 masculino e Petiz 2 masculino, além de assegurar o vice-campeonato no Petiz 2 feminino.

Vale lembrar que a categoria Petiz, na natação, se refere a atletas com idades entre 11 e 12 anos.

Rotina de treinamentos