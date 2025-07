Sub-12 de Piracicaba decide Copa Metropolitana neste sábado (5)

O futsal masculino sub-12 de Piracicaba entra em quadra neste sábado (5), às 17h, no Ginásio Rogê Ferreira, em Campinas, para disputar o título da 30ª Copa Metropolitana. A equipe enfrenta o Só Elite na grande decisão de uma das mais tradicionais competições do futsal regional.

VEJA MAIS:

A vaga na final foi conquistada após vitória por 3 a 1 sobre a Academia Talentos AC/ATAC Campinas, no dia 15 de junho. Os gols da semifinal foram marcados por Felipe Polizel, Hanry Maiace e Hector Barbieri. Com o resultado, Piracicaba chega à final com 67% de aproveitamento — foram quatro vitórias e duas derrotas, com 19 gols marcados e apenas 10 sofridos, melhor defesa da competição.