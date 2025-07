Notas de falecimentos - 04/07/2025

Sr. Ayrton Rasera, Faleceu dia 02/07/2025 na cidade de Piracicaba, aos 85 anos de idade e era casado com a Sra. Sonia Novaes Rasera. Era filho do Sr. Virgilio Rasera e da Sra. Regina Delion, falecidos. Deixa os filhos: Rodrigo Novaes Rasera casado com Alexsandra França Rasera e Sylvio Novaes Rasera casado com Renata Dantas de Freitas. Deixa 01 neta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 03/07/2025 as 14:30hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Antonio Wilson Estevam, 8Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 82 anos, filho dos finados Sr. Antonio Estevam e da Sra. Ilda Bologna Estevam, era viúvo da Sra. Clonice Terezinha Marques Estevam; deixa os filhos: Sergio Luiz Estevam, casado com a Sra. Marcia Maria de Oliveira Estevam; Carlos Cesar Estevam, casado com a Sra. Silvia Regina Novoleto Estevam e Celso Aparecido Estevam, casado com a Sra. Solair Frazão Estevam. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Charqueada/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Dalila Gomes Moita, Faleceu dia 02/07/2025 na cidade de Piracicaba, aos 91 anos de idade e era viúva do Sr. Manoel Moita Filho. Era filha do Sr. Cristiano Franco Gomes e da Sra. Cesira Basso, falecidos. Deixa as filhas: Adriana Maria Moita Campos casada com Antonio Carlos Campos, Sonia Maria Sacomano casada com Fernando Sacomano, Ana Maria Gomes Moita e Marli Maria Gomes Moita. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 03/07/2025 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Dionisio Oliveira de Jesus, Faleceu dia 03/07/205 na cidade de Rio das Pedras, aos 75 anos de idade e era viúvo da Sra. Maria Ercy Oliveira de Jesus. Era filho da Sra. Nazaria Marques de Oliveira. Deixa os filhos: Eliane Oliveira Crivellari casada com Fernando José Crivellari, Ednei Oliveira de Jesus casado com Ana Paula de Morais Silva e Roney Oliveira de Jesus. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 03/07/2025 as 16:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Helenita Oliveira de Almeida, Faleceu ontem, nesta cidade, contava 70 anos, filha dos finados Sr. Izaltino Pedro de Oliveira e da Sra. Victoria Rodrigues de Oliveira, era casada com o Sr. Elias de Almeida Filho; deixa os filhos: Vanessa de Almeida Nascimento; Keila de Almeida e Alison de Almeida. Deixa os netos: Alan, Ana Beatriz e Amanda, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais