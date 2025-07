XV encerra preparação e define titulares contra Primavera

O XV de Piracicaba retorna a campo na sexta-feira (4), diante do Primavera, pela quarta rodada da Copa Paulista, no Barão da Serra Negra, às 20h. O confronto será decisivo na briga pela liderança do Grupo 3 da competição.

De olho no Tricolor, o técnico xzista, Moisés Egert, ressaltou que o clube de Indaiatuba é um adversário difícil e projetou um jogo duro. Vale lembrar que o adversário desta noite conquis-tou o acesso à elite do Campeonato Paulista esse ano ficando com o vice-campeonato, perdendo a final para o Capivariano.

Para a partida, Egert deve repetir os titulares que começaram o duelo contra o Bugre, já que não terá novas baixas nem suspensões. A provável escalação será: Carlão, Michel, Almir Luan, Luiz Gustavo, João Victor; Gustavo Hebling, Carlos Manuel, Serginho; Erik Bessa, David Ribeiro e Paulo Marcelo. Como desfalque, apenas o goleiro Gabriel Coutinho segue no Departa-mento Médico e passará por uma nova reavaliação.

Como adquirir o ingresso

Os ingressos para a partida estarão disponíveis para venda na secretaria do clube nesta quinta-feira (3) e sexta-feira (4), das 9h às 17h30. No dia do jogo as bilheterias 1, 2 e 6, funcionando até as 20h45. A bilheteria 3 será exclusivamente para os visitantes. Também é possível adquirir os ingressos online pelo site totalticket.com.br.

Saiba os valores de cada setor