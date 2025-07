Diogo Jota, jogador do Liverpool FC, morre em acidente de carro

O futebol mundial foi abalado na madrugada desta quinta-feira (3) pela trágica notícia da morte do atacante português Diogo Jota, jogador do Liverpool. Ele faleceu em um grave acidente de carro na Espanha, enquanto viajava rumo à Inglaterra. A informação foi confirmada por veículos de imprensa portugueses, incluindo a CNN Portugal.

Segundo Rute Cardoso, esposa do jogador, Diogo Jota e seus irmãos estavam em uma Lamborghini. O plano era seguir para Benavente, uma vila espanhola a cerca de 60 km da área do acidente, para descansar. De lá, continuariam para Santander, também na Espanha, onde pegariam um barco com destino a Portsmouth, na Inglaterra.

A tragédia ocorreu por volta de 00h30 (horário local) desta quinta-feira, no quilômetro 65 da rodovia A-52, nas proximidades da cidade de Cernadilla, a aproximadamente 335 km da capital Madri. As investigações iniciais apontam que excesso de velocidade durante uma ultrapassagem e o estouro de um pneu podem ter sido as causas que levaram Diogo Jota a perder o controle do veículo. O carro saiu da pista e explodiu, resultando na morte do jogador e de seus irmãos, que foram encontrados carbonizados.

Nas redes sociais, o Liverpool, prestou condolências ao jogador: "O Liverpool Football Club está devastado com o trágico falecimento de Diogo Jota. O clube foi informado de que o jogador de 28 anos faleceu após um acidente de trânsito na Espanha, juntamente com seu irmão, André. O Liverpool FC não fará mais comentários neste momento e solicita que a privacidade da família, amigos, companheiros de equipe e funcionários do clube de Diogo e André seja respeitada enquanto tentam lidar com uma perda inimaginável. Continuaremos a oferecer-lhes todo o nosso apoio."