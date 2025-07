Notas de falecimentos | 03/07/2025

Sr. Alessandro Ariano Ghiselli, Faleceu dia 02/07/2025 na cidade de Piracicaba, aos 52 anos de idade e era filho do Sr. Antônio Carlos Ghiselli, falecido e da Sra. Ivonete Maria Cezare Ghiselli. Deixa familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje na Sala Safira no Memorial Metropolitano de Piracicaba a partir das 09:00hs até as 14:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Anna Maria Daltrozzo Joos, Faleceu ontem, nesta cidade, contava 92 anos, filha dos finados Sr. Guido Daltrozzo e da Sra. Santina Piccoli, era viúva do Sr. Jose Augusto Joos; deixa os filhos: Marcos Antonio Joos, falecido, deixando viúva a Sra. Carla Mariana Fracetto; Rosana Maria Joos Rocha, casada com o Sr. Roberto Antonio Rocha; Tania Regina Joos de Almeida, casada com o Sr. Matheus dos Reis de Almeida; Jose Edivaldo Daltrozzo Joos, casado com a Sra. Deborah Cristina D. Joos e Sergio Ricardo Daltrozzo Joos, casado com a Sra. Gisele B. de Souza Joos. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Antonio Reinaldo Zambello, Faleceu ontem, nesta cidade, contava 70 anos, filho do Sr. Carlos Zambello, falecido, e da Sra. Antonia Gomes Zambello, era viúvo da Sra. Rosana Cecilia Quellis Zambello; deixa os filhos: Alexandre Reinaldo Quellis Zambello, casado com a Sra. Flavia Paiva; Aline Rosana Quellis Franguelli, casada com o Sr. Felipe Franguelli e Antonio Reinaldo Quellis Zambello. Deixa a neta: Gabrieli Vitoria Zambello. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.