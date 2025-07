Europa tem oito mortes por calor; saiba as temperaturas por país

A Espanha não só enfrenta o calor intenso, com registros de até 46°C em Huelva, mas também lida com incêndios florestais devastadores. Pelo menos duas pessoas morreram em decorrência do fogo em Lérida, na Catalunha, e os incêndios forçaram o confinamento de 14 mil pessoas. Uma tragédia adicional abalou o país, com a morte de uma criança de dois anos que foi deixada por horas dentro de um carro estacionado sob o sol em Tarragona.

Em Portugal, a cidade de Mora registrou um novo recorde nacional para o mês de junho, atingindo 46,6°C. A região do Alentejo seguia nesta quarta-feira com previsão de até 40°C, e a população tem enfrentado sérias dificuldades para lidar com o calor intenso.

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) classificou o fenômeno como um "assassino silencioso" e alertou que o calor intenso está se tornando mais frequente e severo devido às mudanças climáticas causadas por atividades humanas.