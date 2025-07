Notas de falecimentos | 02/07/2025

Jovem - Carlos Roberto Cardoso Junior, Faleceu dia 30/06/2025 na cidade de Piracicaba, aos 27 anos de idade e era noivo de Gabrielle Alves. Era filho do Sr. Carlos Roberto Cardoso, falecido e da Sra. Eliane Antunes Pereira Cardoso. Deixa os irmãos: Érica Cardoso e Luís Carlos Cardoso, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 01/07/2025 as 17:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Antônio de Oliveira dos Santos, Faleceu dia 01/07/2025 na cidade de Piracicaba, aos 89 anos de idade e era viúvo da Sra. Monica Felix dos Santos. Era filho do Sr. Manuel Francisco de Oliveira e da Sra. Maria Tomaz dos Santos, falecidos. Deixa os filhos: Milton Felix dos Santos casado com Adarcilia Souza Alcantara dos Santos, Jose Felix dos Santos, João de Deus Felix dos Santos, Pedro Felix dos Santos casado com Alzira Souza Alcantara Santos, Maxsuel Félix dos Santos e Maria Gorete Souza, falecida. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra Adriedna Aparecida de Andrade Pavilião, Faleceu dia 30/06/2025 na cidade de Piracicaba, aos 60 anos de idade e era casada com o Sr. Luis Antonio Pavilião. Era filha do Sr. Raymundo de Andrade e da Sra. Benedita de Almeida Andrade, falecidos. Deixa os filhos: Evandro Luis Pavilião (ja falecido) e Rubens Pavilião. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 01/07/2025 as 14:30hs, saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala C, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sr. Domingos Furlan, Faleceu dia 01/07/2025 na cidade de Piracicaba, aos 95 anos de idade e era viúvo da Sra. Maria de Lourdes Bernardino Furlan. Era filho do Sr. Pedro Furlan e da Sra. Eugenia Peron, falecidos. Deixa os filhos: Francisco Furlan casado com Eulalia Maria Torelli Furlan, Pedro Fernando Furlan casado com Maria de Lourdes Santin Furlan, Fausto Domingos Furlan casado com Terezinha de Jesus Melotto Furlan, Ana Maria Furlan Falconi casada com Marco Antonio Falconi e Maria Natalina Furlan de Camargo Barros casada com Jose Gilberto de Camargo Barros. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 01/07/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 04, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Professora: Sra. Elza Bendinelli Uchoa, Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. Albano Bendinelli e da Sra. Maria do Amaral Bendinelli, era viúva do Dr. Geraldo de Almeida Uchoa; deixa os filhos: Sr. Jader Almeida Uchoa, casado com a Sra. Ana Maria Uchoa e Augusto Cesar Almeida Uchoa. Deixando também netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Safira", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Isabel Russi, Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 96 anos, filha dos finados Sr. Caetano Russi e da Sra. Benedicta Ferreira; deixa os filhos: Dimas Aparecido Rodrigues de Moraes, casado com a Sra. Maria Angela do Amaral Rodrigues de Moraes e Laerte Aparecido de Moraes, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Iracemápolis/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.