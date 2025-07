'Conexões de Impacto' integra calendário oficial de Piracicaba

O evento Conexões de Impacto, voltado ao fortalecimento do empreendedorismo feminino, passa a integrar oficialmente o calendário de Piracicaba. A conquista foi possível graças à iniciativa da Addora Comunicação, com articulação do vereador André Bandeira e aprovação unânime na Câmara Municipal. A inclusão reconhece a relevância do projeto para a cultura, a economia criativa e a solidariedade no município.

Talk show que inspira mulheres

Idealizado pela comunicadora Luciana Paula, com três décadas dedicadas à comunicação e 13 anos em eventos, o Conexões de Impacto chega à 6ª edição em 2025 com o lema “Empreendedoras conectadas para transformar o futuro”. Em formato talk show, Luciana e Lilian Geraldini comandam uma noite de informação, emoção e conexões que estimulam o crescimento pessoal e profissional das mulheres.

Palestrantes de destaque no Teatro do Engenho

Nesta edição, o palco do Teatro do Engenho recebe nomes de peso que são referência em suas áreas: