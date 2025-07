Notas de falecimentos | 1º/7/2025

SR. MANOEL TAVARES AMORIM NETO faleceu dia 28/06/2025, nesta cidade, contava 80 anos, filho dos finados Sr. João Tavares Amorim e da Sra. Agripina Soares Cavalcante, era casado com a Sra.Geny Martins Alvarenga; deixa os filhos: Adriana Deyves Marques e Lourenço, casada com o Sr. Silvio Alberto de Oliveira Lourenço; Paulo José Alvarenga, casado com a Sra. Silvia Alvarenga; Maria Dolores Alvarenga; Marcia Regina Alvarenga Demetrio, viúva do Sr. Sergio Demetrio e Miriam Martins Alvarenga Cabral, casada com o Sr. Celso Cabral. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h do Velório da Saudade, sala “02”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. MARIA HELENA BONO REAME faleceu dia 28/06/2025, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Valdomiro Bono e da Sra. Maria de Lourdes Regno Bono, era casada com o Sr. Antonio Aparecido Reame; deixa o filho: Edmilson Aparecido Reame, casado com a Sra. Ellen Fernanda Calderan Reame. Deixa os netos: Isabela Calderan Reame e Gabriel Calderan Reame, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h do Velório da Saudade, sala “04”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. MARIA MARLI LEITE ALVES faleceu dia 29/06/2025 na cidade de Piracicaba, aos 67 anos de idade e era viúva do Sr. Jose Alves Diniz. Era filha do Sr. Joaquim Caboclo Leite e da Sra. Francisca Maria da Conceição, falecidos. Deixa os filhos: Marcos Leite Alves e Marcelo Leite Alves. Deixa netas, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 30/06/2025 às 14h, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende - Sala 01, seguindo para a referida necrópole Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.