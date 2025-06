Casamento de Jeff Bezos gera protestos em Veneza; Veja os motivos

O casamento do bilionário Jeff Bezos com a ex-apresentadora Lauren Sánchez, celebrado em Veneza, na Itália, movimentou a cidade com luxo, celebridades e protestos. Enquanto o casal desfrutava de uma cerimônia exclusiva na ilha de San Giorgio Maggiore, centenas de moradores tomavam as ruas em repúdio ao que chamaram de "espetáculo dos ricos".

Pelo menos 500 manifestantes se reuniram na ponte de Rialto, tradicional ponto turístico veneziano, empunhando faixas com frases como “Sem espaço para Bezos” e notas falsas de dólar com o rosto do fundador da Amazon. Com palavras de ordem e fogos de artifício, os protestos denunciaram a crescente elitização de Veneza e os danos causados à cidade por megaeventos voltados à elite global.

Cidade cenográfica para os ricos