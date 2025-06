Notas de falecimentos - 29/06/2025

Sr. Herminio Avanci, Faleceu dia 27/06/2025 na cidade de Piracicaba, aos 81 anos de idade e era casado com Alda Pampolini Avanci. Era filho do Sr. Orlando Avanci e da Sra. Alice Bortolazo Avanci, falecidos. Deixa os filhos: Eder Avanci casado com Maria Regina Barbosa Avanci; Erica Avanci da Conceição casada com Clovis Roberto Conceição; Karina Avanci casada com Pedro Firmino do Nascimento. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 28/06/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade sala-03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Isabel Pedrilha de Lima Correa, Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. Fioravante de Lima e da Sra. Joaquina Rubia Delvage de Lima, era viúva do Sr. Marcos Antonio Correa, deixa os filhos: Marcos Antonio Correa Junior Casado com a Sra. Lucineide Aparecida Maciel Correa; Gustavo Correa Casado com a Sra. Kelly Cristina Santos Correa e Silvia Regina Ferreira de Freitas. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 08h00 às 14h50 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 15h00 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sra. Mariana Carvalho dos Santos, Faleceu dia 28/06/2025 na cidade de Iracemápolis, aos 69 anos de idade e era filha do Sr. José Carvalho dos Santos e da Sra. Maria Gomes, falecidos. Deixa os filhos: José Aparecido de Souza, Alan de Souza, Alcides Carvalho de Souza, Luiz Santana de Souza, Lesiane Conceição de Souza, Gilberto Natal de Souza, Celio José Salgueiro, Claudio José Salgueiro, Ronei Alves de Souza, Aguinaldo de Souza (falecido). Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 28/06/2025 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Iracemápolis, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.