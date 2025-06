14ª Corrida Turística de Piracicaba acontece no domingo, 29/06

Com apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio das secretarias municipais de Esportes, Lazer e Atividades Motoras; de Segurança Pública, Trânsito e Transportes e Guarda Civil Municipal, acontece neste domingo (29/06) a 14ª edição da Corrida Turística de Piracicaba. Por conta do evento que deve reunir centenas de atletas e garantir a segurança da população e dos participantes, serão realizadas alterações no trânsito na avenida Alidor Pecorari e imediações.

De acordo com o Instituto Cataguá, que realiza a prova, com organização da Chelso Sports, no sábado, dia 28, a partir das 3h30 da madrugada, a avenida Alidor Pecorari será interditada e permanece fechada para o trânsito de veículos até às 9h30 do domingo, dia 29. No dia da prova, a Ponte do Morato permanece interditada no período das 6h40 às 8h, enquanto que a avenida Cruzeiro do Sul fica fechada no horário das 6h às 8h. Por sua vez, a avenida Beira Rio fica fechada para o trânsito de veículos das 6h às 8h30.

A Corrida Turística de Piracicaba reúne atletas amadores e profissionais para a grande festa do esporte nas provas de 5,5 km e 10 km (masculino e feminino) e do desafio turístico de 15 km.