Diabetes responde por mais de 3 milhões de óbitos no mundo

O Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo (Seconci-SP) é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, criada em 1964 com o objetivo de oferecer assistência à saúde para trabalhadores da construção civil e seus familiares. Com sede em São Paulo, a instituição mantém Unidades Ambulatoriais em diversas cidades do estado, realizando mais de 2 milhões de atendimentos anuais em serviços médicos, odontológicos, exames complementares e de apoio. Além disso, há mais de 25 anos, o Seconci-SP presta assessoria a empresas de diversos setores na gestão de Saúde e Segurança do Trabalho (SST), com equipe técnica especializada.

O Seconci-SP também se destaca pela sua experiência na gestão de saúde pública. Em 1998, foi convidado a integrar a primeira geração de Organizações Sociais de Saúde (OSS) do Brasil e, desde então, gerencia diversos equipamentos públicos de saúde, incluindo sete hospitais, nove Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs), o Serviço de Reabilitação Lucy Montoro Taubaté, o Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem (Sedi II) e o Centro Estadual de Armazenamento e Distribuição de Insumos de Saúde (Ceadis).

Desde 2008, o Seconci-SP é responsável pela gestão dos territórios Penha e Ermelino Matarazzo, na cidade de São Paulo, abrangendo 53 equipamentos de saúde e mais de 70 serviços.