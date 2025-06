Festas juninas e queimaduras nas mãos: saiba como se prevenir

Com o mês de junho chega o clima de festa, fogueiras, fogos de artifício e culinária típica das celebrações juninas. Mas, junto com a tradição, cresce também o número de atendimentos por queimaduras, principalmente nas mãos - uma das partes mais vulneráveis e, frequentemente, expostas do corpo.

O ortopedista Maurício Leite, ortopedista, cirurgião de mão e punho, explica que os riscos associados às queimaduras vão muito além da dor momentânea. “As mãos são estruturas extremamente complexas. Quando há dor, dificuldade de movimento, rigidez, dormência, formigamento ou perda de força, esses são sinais de alerta para problemas que, se não tratados, podem evoluir para complicações importantes e até limitações definitivas de função”, afirma.

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão (SBCM), acidentes com queimaduras são considerados um problema de saúde pública no Brasil. Somente no período de janeiro a março de 2024, foram registradas 4.809 internações por queimaduras, média de 52 registros por dia, de acordo com dados do Sistema de Informações Hospitalares e Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde (SUS). Nos meses de junho e julho, o alerta às queimaduras aumenta devido às festas juninas – período em que o manuseio de fogos de artifício e as típicas fogueiras fazem parte das festividades e elevam os riscos de acidentes, sobretudo na região das mãos.

Primeiros socorros podem fazer a diferença