Dupla 'cai' com droga de luxo em condomínio de Piracicaba

A Polícia Civil de Piracicaba prendeu na manhã desta sexta-feira (27) dois traficantes da capital paulista, “Japa” e “Alemão”, que atuavam com venda de drogas refinadas por delivery.

A investigação da 2ª DISE/DEIC apontou que a dupla morava em apartamentos separados em um condomínio no Nova Iguaçu, mas usava a mesma moto para distribuir entorpecentes. Durante o cumprimento simultâneo dos mandados, “Alemão” foi pego dormindo com porções de haxixe “dry” e da droga conhecida como crumble, derivada da maconha com até 90% de THC, avaliada em até R$ 300 mil o quilo. Já no imóvel de “Japa”, os policiais encontraram uma pistola Taurus .380 com numeração raspada escondida no forro de gesso, dois carregadores e 32 munições. Também foram apreendidos celulares, dinheiro em espécie e mais porções de drogas.