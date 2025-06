Gripe aviária interfere nos preços das carnes; Entenda como

O surto de gripe aviária registrado no Brasil em junho de 2025 vem provocando efeitos relevantes no setor de proteínas. Apesar do impacto direto nas exportações, entidades do setor afirmam que os preços do frango e do ovo devem permanecer estáveis no mercado interno. Já a carne suína registrou alta recente, enquanto a bovina segue com preços firmes diante da demanda dos frigoríficos.

A detecção de casos da gripe aviária em plantéis comerciais no Rio Grande do Sul levou à reativação de medidas sanitárias e à suspensão temporária de compras por parte de países importadores. Essa mudança no fluxo de exportação gerou um aumento da oferta de carne de frango no mercado doméstico, o que acabou segurando os preços da proteína — hoje mais competitiva frente às carnes bovina e suína.

Carne de frango mantém preço acessível