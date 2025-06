Notas de falecimentos | 25/06/2025

SRA. ALICE CALSAVARA BONAMIN faleceu dia 23/06/2025 na cidade de Piracicaba, aos 94 anos de idade e era viúva do Sr. Julio Bonamin. Era filha do Sr. Carlos Calsavara e da Sra. Maria Packer, falecidos. Deixa os filhos: Elisabete Bonamin e Antonio Carlos Bonamin casado com Rosania Maria de Lima Pereira Bonamin. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 24/06/2025 às 14h, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 03, seguindo para a referida necropóle. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. ANTONIO SILVEIRA faleceu ontem, na cidade de Florianópolis/SC, filho dos finados Sr. Jose Benedito Silveira e da Sra. Maria Rosa Silveira, era viúvo da Sra. Durvalina Ataide Silveira; deixa os filhos: Antonio Carlos Silveira, falecido; Waldir Silveira, falecido: Valter Silveira, casado com a Sra. Rosana Silveira; Vanderlei Silveira, falecido; Valquiria Silveira, falecida; Maria Luiza Aparecida Ataide da Costa, casada com o Sr. Jose Lino Fernandes da Costa; Eliana da Penha Silveira; Helio Augusto Silveira; Eduardo Donizeti Silveira, casado com a Sra. Sara Muller e Edna Aparecida Silveira. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O Velório terá início hoje, das 13h às 18h e reiniciará amanhã das 8h às 13h no Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala “Diamante”, sendo transladado o féretro ao término do Velório para sepultamento no Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ANTONIO SIMEÃO faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filho dos finados Sr. Antonio Simeão e da Sra. Maria Emilia da Conceição, era casado com a Sra. Neuza Fagundes Simeão; deixa os filhos: Maria Izabel Simeão, casada com o Sr. Antonio Carlos Carvalho e Antonio Simeão Junior, casado com a Sra. Carla Maria dos Santos Simeão. Deixa netos, demais familiares e amigos.

O velório ocorreu ontem das 8h às 15h15 na sala “Diamante” do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 15h30 para a realização da Cerimônia de Homenagens Póstumas no “Salão Nobre” do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.