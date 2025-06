Quem é o rapper acusado de agredir e ameaçar ex-namorada com faca

Segundo Madu, os episódios ocorreram em diferentes momentos do relacionamento. Ela afirmou que foi mantida em cárcere privado por três dias, sem acesso ao celular, e que foi ameaçada com uma faca durante uma discussão. Em outro episódio relatado, o rapper teria exigido que ela bloqueasse o orientador de sua monografia por ciúmes.

O rapper Carlos Cardoso, de 28 anos, conhecido como MC Estudante, está sendo acusado de violência doméstica. As denúncias foram divulgadas nas redes sociais por sua ex-namorada, a estudante Madu Paim, que relatou episódios de agressões físicas, ameaças com faca e cárcere privado. As postagens se tornaram virais na segunda-feira (23).

Após os relatos de Madu, outra ex-namorada também fez declarações públicas. Beatriz Maia afirmou que sofreu abusos físicos e sexuais durante o relacionamento com o artista, quando ainda era menor de idade. Ela disse que não registrou boletim de ocorrência na época por medo, mas que agora decidiu procurar a polícia.

Trajetória artística

MC Estudante é oriundo da comunidade Vila Vintém, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ganhou visibilidade nas batalhas de rima com composições que abordam temas escolares, o que originou seu nome artístico. O rapper também se destacou por rimar dentro dos trens da cidade.

Desde 2013 na cena musical, lançou em 2018 o clipe Rima do Trem, com o apoio da gravadora Universal Music. Possui colaborações com artistas como Xamã e Choice. Atualmente, acumula mais de 100 mil ouvintes mensais no Spotify e tem mais de 700 mil seguidores no Instagram.

Investigação