Jovem morto com tiro na cabeça: PMs são presos em Piracicaba

Na época, a versão oficial alegava que Gabriel teria resistido e tentado agredir os agentes com uma pedra. Mas essa história não bate com o que a família relata e nem com o que vem sendo apurado até agora. A Promotoria afirmou que as investigações seguem firmes e que todos os responsáveis serão responsabilizados.

Mesmo com os desdobramentos, o Ministério Público reforçou que a maioria dos policiais age de forma correta e dentro da lei, e que a corporação como um todo deve ser respeitada.

O caso gerou forte comoção na cidade e reacendeu o debate sobre a conduta de abordagens policiais em bairros periféricos.