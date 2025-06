PMs são presos por morte de jovem após abordagem em Piracicaba

A operação foi conduzida pelo Ministério Público e pela Corregedoria da Polícia Militar. Foram cumpridos dois mandados de prisão e seis de busca e apreensão. Os policiais estão sendo investigados por homicídio e coação no curso do processo.

Segundo a Promotoria de Justiça Criminal de Piracicaba, as investigações prosseguem para a completa apuração dos fatos. O caso gerou grande repercussão na cidade, com vídeos gravados por testemunhas mostrando o desespero de familiares e da esposa da vítima, que está grávida.

Versões conflitantes sobre o caso

À época do ocorrido, a Polícia Militar diz que Gabriel Júnior teria resistido à abordagem e ameaçado os policiais com uma pedra. Contudo, a esposa do jovem contestou veementemente essa versão, declarando que o casal apenas comprava milho quando foi abordado sem qualquer motivo aparente. Ela ainda detalhou ter sido agredida e ameaçada pelos policiais após o incidente.

O boletim de ocorrência - feito pelos políciais - revela que ambos estavam em patrulhamento pela região da Vila Sônia, quando teriam visto um homem com "volume suspeito". As equipes o abordaram e ele resistiu. Caso segue sendo investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios do Departamento Estadual de Investigações Criminais, do Deinter 9.