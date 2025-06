Rodada ajuda e XV assume a liderança do Grupo 3

O time piracicabano volta a campo somente na próxima segunda-feira (30), quando encara o Guarani, às 19h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Portanto, o técnico Moisés Egert terá uma semana livre para preparar a equipe para tentar se manter na ponta do Grupo 3.

A equipe, que empatou sem gols na estreia contra o São Bento, acumula quatro pontos na competição, assim como o Primavera. No entanto, a equipe de Indaiatuba perde para o Alvinegro Piracicabano nos critérios de desempate. O Grupo 3 ainda tem o Paulista e o Guarani, ambos com três pontos; e São Bento e Rio Branco, com 1.

Após duas rodadas da Copa Paulista, o XV de Piracicaba já conseguiu chegar ao topo da tabela, no Grupo 3. Após derrotar o Rio Branco por 3 a 1, de virada, na sexta-feira (20), o Nhô Quim foi beneficiado pela derrota do Guarani para o Primavera, por 4 a 3, e se manteve na liderança.

Os outros resultados da segunda rodada da Copa Paulista foram os seguintes: Monte Azul 1x0 Araçatuba; Noroeste 0x0 Grêmio Prudente; Itapirense 0x1 Comecial; Francana 0x0 Inter de Limeira; Paulista 4x2 São Bento; Primavera 4x3 Guarani; Taubaté 0x0 Santo André; São Caetano 0x2 São José; e Portuguesa Santista 2x0 Oeste.

É CAMPEÃO

A equipe sub-18 do XV de novembro venceu Guarujá por 2 a 1 na manhã deste domingo (22), no Estádio Municipal Archangelo Brega, o Bregão, e, em parceria com a Selam (Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras), colocou Piracicaba no lugar mais alto do pódio na 40ª edição dos Jogos Abertos da Juventude, sediada em Lençóis Paulista.

Os gols do Nhô Quim na decisão foram marcados por Enzo Stopa, que acabou como um dos artilheiros quinzistas no torneio, ao lado de Valverde, com cinco gols cada, e por Lorenzo. A campanha contou com seis vitórias, um empate e uma derrota. Foram 16 gols marcados e cinco sofridos pelo time dirigido pelo técnico Matheus Hansen, em oito partidas realizadas.