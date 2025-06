Uninorte: linha de ônibus 505 ganha dois novos horários

A Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes informa que, a partir de quarta-feira, 25/06, a linha 505 do transporte coletivo passará a atender o Uninorte II em mais dois horários: as novas saídas serão às 21h20, partindo do Terminal Central de Integração (TCI), e às 22h10, com saída do próprio Uninorte II.

A ampliação do atendimento atende a uma solicitação dos trabalhadores da região.

A Secretaria reforça que permanece mantido o atendimento da linha às 22h10, com saída em frente à Gusfer.