Paçoca mais cara? Preço assusta quem vai às compras em Piracicaba

Em contrapartida, a canjica e o milho de pipoca, também em pacotes de 500 gramas, registraram as maiores reduções de preço. Os recuos foram de 13,94% e 12,77%, respectivamente, em relação ao período junino do ano anterior.

O estudo é uma edição especial do Índice de Cesta Básica (ICB), coordenado pelo professor Carlos Vian, do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Esalq. A análise considera os principais itens consumidos durante as celebrações típicas do mês de junho.

O valor médio da cesta de produtos juninos em 2025 foi estimado em R$ 118,97, inferior ao registrado em 2024, que foi de R$ 120,89. A queda representa uma variação de -1,59%.