EEP e Cotip promovem a 3ª Noite de Observação Astronômica; veja

Os participantes terão acesso a uma série de atividades interativas. Este ano, o evento começará mais cedo para que o público possa acompanhar o lançamento de foguetes com ar comprimido ainda à luz do dia. A programação também inclui uma exposição de robótica na Biblioteca do campus e uma oficina de aeromodelos leves, prometendo entreter visitantes de todas as idades, como destaca o astrônomo Natanael Marcio Itepan, um dos coordenadores.

A Escola de Engenharia de Piracicaba (EEP) e o Colégio COTIP irão promover a 3ª Noite de Observação Astronômica, no próximo sábado, 5 de julho, a partir das 17h, no campus da FUMEP, localizado na Av. Monsenhor Martinho Salgot, 560, no bairro Areão, bem perto do Shopping Piracicaba.

Segundo Jônatas A. Suzuki, outro coordenador do evento, a ocasião é ideal para observar a Lua e o planeta Marte, que estarão em posições favoráveis. Além disso, os aglomerados estelares como o de Ptolomeu, Caixinha de Joias e as Plêiades do Sul também estarão visíveis.

A entrada é gratuita, mas os organizadores incentivam a doação de roupas de inverno, cobertores e mantas para a Campanha do Agasalho 2025, uma parceria com o Fundo Social de Solidariedade e a EPTV Campinas. O evento que tem parceria com a IFSP, contará com food trucks e barracas com comida árabe, cuscuz, pastel, milho cozido, pamonha e cural.

Luis Chorilli Neto, diretor-executivo da FUMEP, mencionou que as edições anteriores atraíram mais de 700 visitantes, incluindo alunos do Ensino Fundamental e Médio com suas famílias. "A expectativa para a 3ª edição é grande porque também estamos oferecendo novos atrativos, como a exposição de Robótica na nossa Biblioteca", afirmou.